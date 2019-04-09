﻿ Жванецкий отменил концерт из-за тяжелой травмы, Mixnews.lv

Жванецкий отменил концерт из-за тяжелой травмы (1)
В мире | 9 апреля 2019 года, 14:38
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий отменил юбилейный концерт в Светлогорске Калининградской области, который должен был состояться 14 апреля.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление администрации концертного зала "Янтарь-холл".
"В связи с болезнью артиста (перелом руки) концерт Михаила Жванецкого переносится на 9 июня 2019. Ранее купленные билеты действительны на новую дату", — рассказали организаторы, пожелав Жванецкому выздоровления.
Народный артист России Михаил Жванецкий 6 марта отметил 85-летие. В начале апреля он занял третье место среди самых любимых юмористов россиян, пропустив вперед только покойного Михаила Задорнова и Евгения Петросяна.
Источник: Газета.ру
Задорнов и Вы-два лучших юмориста.
Вы классик.
Из-за Михаила Жванецкого я потеряла золотое кольцо, чтобы попасть на его концерт.
Он золото.