﻿ Порошенко признал сравнение с Путиным неудачным, Mixnews.lv

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Президент Украины Петр Порошенко назвал свой агитационный лозунг "Или Порошенко, или Путин" неудачным.

Украинский лидер принес извинения украинцам, которые связали его антироссийские плакаты с фигурой лидера президентской гонки Владимира Зеленского.

"Я не обвиняю Зеленского в том, что он агент Путина. <…> И, если кто-то это понял так, я извиняюсь", - заявил он в эфире телеканала ICTV. Также Порошенко назвал Зеленского хорошим актером.

Ранее аналитик общественного движения "Честно" Игорь Фещенко разместил на своей странице в фейсбуке фото рекламы, на которой Порошенко противопоставляет себя во втором туре выборов Путину.

По словам Фещенко, в агитационных палатках действующего президента также раздают газеты с подобным изображением. Тираж таких плакатов составляет четыре миллиона экземпляров.

При этом экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш объяснила, что для использования в рекламе изображения российского лидера Порошенко необходимо получить его согласие.

Первый тур выборов на Украине состоялся 31 марта, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы числа голосов. Во второй тур прошли Порошенко и Зеленский.

Источник: RIA Novosti