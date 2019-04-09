﻿ В Европарламент баллотируется правнук диктатора Беннито Муссолини, Mixnews.lv

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В Европарламент баллотируется правнук диктатора Беннито Муссолини (2)

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В мире | 9 апреля 2019 года, 19:22

Правнук итальянского диктатора Бенито Муссолини по имени Гай Юлий Цезарь баллотируется в Европарламент от правой партии «Братья Италии». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление лидера партии Джорджи Мелони.

Как отмечается, Мелони сделала видеобращение. На нем она представила потомка Муссолини на фоне римского Дворца итальянской цивилизации, который относится к фашистской неоклассической архитектуре. Она отметила, что «его резюме [Гая Юлия Цезаря] говорит само за себя: профессионал, военный, патриот».

Уточняется, что Юлию Цезарю 50 лет. Он родился в Аргентине и прожил восемь лет в Венесуэле. Также он экс-офицер итальянских ВМС. После военной службы он начал работать в одной из компаний промышленной корпорации Finmeccanica, которая является лидером итальянской оборонной отрасли на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что AP назвало фаворита от демократов в предвыборной гонке США.

Источник: Газета.Ru

Фото: UrduPoint.com

Комментарии 2
Latviešu Patriots59 минут назад
Man patīk šāda ziņa! Novēlu viņam kļūt par eirodeputātu!
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Иеромонах1 час назад
Когда пытаются решить вопрос о последствиях для детей и прямых потомков грехов родителей, приводят цитату: Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого [рода], ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои (Исх.20:5-6). Здесь определенно говорится о том, что Господь наказывает за вину отцов не безвинных детей, а только тех, чья собственная преступность (ненавидящих Меня) преемственно связана с грехами их отцов
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