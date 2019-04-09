﻿ Парламент Британии одобрил перенос Brexit на поздние сроки, Mixnews.lv

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В Великобритании палата общин парламента одобрила план премьер-министра страны Терезы Мэй об отсрочке Brexit. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, срок выхода из ЕС был перенесен с 12 апреля на 30 июня 2019 года.

Уточняется, что за такое решение проголосовали 420 парламентариев, в то время как 110 высказались против.

До этого Мэй просила ЕС отсрочить Brexit до 30 июня, ЕС же предложил перенести срок до конца марта 2020 года. В среду, 10 апреля, на заседании Европейского совета будет принято решение.

Председатель Европейского совета Дональд Туск официально предложил лидерам стран ЕС обсудить запрос Мэй на отсрочку Brexit.

Как сообщалось, в Великобритании после Brexit планируют остаться 84% проживающих в этой стране латвийцев, свидетельствует опрос, проведенный в марте платформами Your Move и CVMarket.lv.

В свою очередь 3% респондентов ответили, что после выхода Великобритании из Европейского союза собираются переехать в другую страну ЕС, а 11% планируют вернуться на родину.

Руководитель Your Move Янис Крейлис отмечает, что для того, чтобы люди могли вернуться в Латвию, необходимы достаточно хорошо оплачиваемые рабочие места, а также государственная поддержка - начиная с консультаций по административным вопросам и заканчивая возможностями образования для детей.

Источник: Газета.ру