﻿ Серебренников впервые после ареста вышел на сцену "Гоголь-центра", Mixnews.lv

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Режиссер Кирилл Серебренников, недавно освобожденный по решению суда из-под домашнего ареста (под подписку о невыезде), впервые за долгое время появился на сцене "Гоголь-центра".

Он вышел к зрителям по окончании спектакля "Мертвые души" и был встречен аплодисментами. Видеозапись с участием Серебренникова опубликована в аккаунте "Гоголь-центра" в Instagram.

"Мертвые души". Зал стоит. 594 адских дня позади. Welcome back home", — говорится в описании видео.​

Условия пребывания под подпиской о невыезде позволяют режиссеру работать. Ранее ему приходилось сотрудничать с театром и заниматься подготовкой фильмов под домашним арестом. Так, в частности, была смонтирована картина "Лето" о солисте группы "Кино" Викторе Цое.

В Мещанском суде Москвы, освободившем Серебренникова из-под домашнего ареста, режиссер заявил, что "это почти победа". В своем ходатайстве об изменении меры пресечения он подчеркивал, что уголовное преследование является "необоснованным и рассыпающимся в суде".

Источник: ПОЛИТ.РУ