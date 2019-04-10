﻿ В Нью-Йорке объявлен режим ЧС из-за вспышки кори, Mixnews.lv

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Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио ввел в городе режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки заболеваемости корью в районе Бруклин. Всем жителям предписано в обязательном порядке пройти вакцинацию, пишет The New York Times.

"Это эпицентр вспышки кори, которая должна быть устранена немедленно", — сказал градоначальник, предупредив, что за отказ от прививки может последовать штраф в размере до 1 тысячи долларов. Де Блазио заверил, что вакцина против кори является эффективной и «абсолютно безопасной».

В Нью-Йорке зафиксировано 285 случаев заболевания корью, 21 человек госпитализирован.

Корь начала распространяться в Бруклине несколько месяцев назад — преимущественно среди членов ультраортодоксальных еврейских общин. Власти пытались повлиять на них, но в большинстве своем эти люди, как и другие жители района, отказывались делать прививки.

Источники: ПОЛИТ.РУ

Фото: Flickr/Prachatai