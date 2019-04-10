﻿ Британский магазин обвинили в расизме из-за шоколадных утят, Mixnews.lv

Британский магазин обвинили в расизме из-за шоколадных утят (6)

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В мире | 10 апреля 2019 года, 10:41

В Великобритании сеть супермаркетов обвинили в расизме из-за пасхальных шоколадных утят. Об этом сообщает Sky News.

На полках магазинов Waitrose появились шоколадные утята — из белого, молочного и темного шоколада. При этом у каждого утенка было свое "имя". Так, утенка из белого шоколада назвали "пушистым", из молочного — "хрустящим", а из темного — "гадким".

Некоторые покупатели возмутились, а соцсети раскрутили скандал. Как отмечается, покупатели приняли утенка из темного шоколада за представителя негроидной расы и возмутились тем, что производитель назвал его гадким.

Уточняется, что сеть британских супермаркетов принесла извинения, заявив, что не намеревалась кого-либо оскорбить, и пообещала заменить упаковку продукта.

Комментарии 6
Евлампий 2 часа назад
Маразм - это реальность современной Европы и Америки, и чем дальше - тем больше этого маразма!!! Хорошо хоть в России этого идиотизма нет!!!!
1
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Леший2 часа назад
Британский магазин обвинили в расизме , а в Латвии запрет раговаривать на русском
языке и учиться это , как назвать ?
1
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покупатель2 часа назад
А я хочу именно разноцветных утят, почему какой то идиот может запретить это? А права потребителя?
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