﻿ Британский магазин обвинили в расизме из-за шоколадных утят, Mixnews.lv

Британский магазин обвинили в расизме из-за шоколадных утят (6)
В мире | 10 апреля 2019 года, 10:41
В Великобритании сеть супермаркетов обвинили в расизме из-за пасхальных шоколадных утят. Об этом сообщает Sky News.
На полках магазинов Waitrose появились шоколадные утята — из белого, молочного и темного шоколада. При этом у каждого утенка было свое "имя". Так, утенка из белого шоколада назвали "пушистым", из молочного — "хрустящим", а из темного — "гадким".
Некоторые покупатели возмутились, а соцсети раскрутили скандал. Как отмечается, покупатели приняли утенка из темного шоколада за представителя негроидной расы и возмутились тем, что производитель назвал его гадким.
Уточняется, что сеть британских супермаркетов принесла извинения, заявив, что не намеревалась кого-либо оскорбить, и пообещала заменить упаковку продукта.
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