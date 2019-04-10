﻿ Британский магазин обвинили в расизме из-за шоколадных утят, Mixnews.lv

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В Великобритании сеть супермаркетов обвинили в расизме из-за пасхальных шоколадных утят. Об этом сообщает Sky News.

На полках магазинов Waitrose появились шоколадные утята — из белого, молочного и темного шоколада. При этом у каждого утенка было свое "имя". Так, утенка из белого шоколада назвали "пушистым", из молочного — "хрустящим", а из темного — "гадким".

Некоторые покупатели возмутились, а соцсети раскрутили скандал. Как отмечается, покупатели приняли утенка из темного шоколада за представителя негроидной расы и возмутились тем, что производитель назвал его гадким.

Уточняется, что сеть британских супермаркетов принесла извинения, заявив, что не намеревалась кого-либо оскорбить, и пообещала заменить упаковку продукта.