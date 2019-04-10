﻿ Далай-лама госпитализирован с инфекцией, Mixnews.lv

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В частной клинике в Нью-Дели находится 83-летний тибетский духовный лидер Далай-лама. Его госпитализировали из-за "инфекции грудной клетки", передает The Hindu.

"Его Святейшество испытывал некоторый дискомфорт сегодня утром в Дхарамсале. В качестве меры предосторожности мы приехали в Дели", — рассказал личный секретарь Далай-ламы Тензин Таклх.

По его словам, ближайшие несколько дней Далай-лама останется под наблюдением медиков в больнице: врачи хотят посмотреть, как организм пожилого пациента будет реагировать на лечение.

Далай-лама в минувшие выходные встречался в Нью-Дели с молодежью, после чего — в понедельник, 8 апреля, — вернулся в индийский город Дхарамсала.

Источник: ПОЛИТ.РУ