﻿ Из Русского музея пытались утащить скульптуру с помощью крюка, Mixnews.lv

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Из Русского музея в Санкт-Петербурге пытались украсть скульптуру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина.

По его словам, воры действовали при помощи крюка и веревки. Они хотели украсть скульптуру из ниши в стене рва, окружающего Михайловский замок.

Похитителей заметил сотрудник вневедомственной охраны, который вызвал Росгвардию.

В итоге двое подозреваемых были задержаны.

Источник: ПОЛИТ.РУ

Фото: Flickr/Andrey Korchagin