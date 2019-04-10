﻿ Из Русского музея пытались утащить скульптуру с помощью крюка, Mixnews.lv

Из Русского музея пытались утащить скульптуру с помощью крюка
В мире | 10 апреля 2019 года, 11:07
Из Русского музея в Санкт-Петербурге пытались украсть скульптуру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина.
По его словам, воры действовали при помощи крюка и веревки. Они хотели украсть скульптуру из ниши в стене рва, окружающего Михайловский замок.
Похитителей заметил сотрудник вневедомственной охраны, который вызвал Росгвардию.
В итоге двое подозреваемых были задержаны.
Источник: ПОЛИТ.РУ
Фото: Flickr/Andrey Korchagin