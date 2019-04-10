﻿ YouTube выпустит интерактивные шоу, где можно влиять на развитие сюжета, Mixnews.lv

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YouTube разрабатывает интерактивные проекты, в которых пользователи сервиса смогут принимать решения за героя и влиять на развитие сюжета. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление представителя компании.

Разработкой интерактивных программ займется подразделение под руководством Бена Реллеса, который управляет созданием контента на YouTube. Компания планирует анонсировать проекты в ближайшее время.

Ранее YouTube уже экспериментировал с интерактивной рекламой. Руководительница отдела YouTube Originals, который занимается производством эксклюзивного контента, Сюзанна Дэниелс заявила, что у компании теперь есть "новые инструменты и возможности для создания многоуровневых интерактивных историй".

В The Verge отметили, что компания сделала первый шаг к производству интерактивного контента, который теоретически позволит сервису конкурировать с Netflix.

В ноябре 2018 года YouTube сократил бюджет на производство эксклюзивных веб-сериалов, а к 2020 году планировал их закрыть. В декабре Netflix выпустил свой первый интерактивный проект "Бандерснэтч", а в марте анонсировал интерактивное семейное шоу "Ты против дикой природы".

Источник: Tjournal

Фото: Flickr/BRICK 101