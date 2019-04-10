﻿ Источник: ЕС намерен предоставить отсрочку по Brexit, Mixnews.lv

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Евросоюз может предоставить отсрочку по Brexit до 31 декабря 2019 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Как отмечается, против этой инициативы не возражает ни одна страна в ЕС.

"Это показало заседание постпредов государств ЕС во вторник [9 апреля] в Брюсселе", — сказал источник.

Он добавил, что большинство склоняется к тому, чтобы предоставить Лондону отсрочку до 31 декабря.

Подчеркивается, что Великобритания при этом должна будет принять условие: если страна не примет участие в майских выборах в Европарламент, то она должна покинуть ЕС 1 июня.

Ранее сообщалось, что британский парламент одобрил перенос Brexit.

Источник: Газета.ру

Фото: Flickr/Luigi Strano