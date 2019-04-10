﻿ Источник: ЕС намерен предоставить отсрочку по Brexit, Mixnews.lv

Источник: ЕС намерен предоставить отсрочку по Brexit (7)
В мире | 10 апреля 2019 года, 13:51
Евросоюз может предоставить отсрочку по Brexit до 31 декабря 2019 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.
Как отмечается, против этой инициативы не возражает ни одна страна в ЕС.
"Это показало заседание постпредов государств ЕС во вторник [9 апреля] в Брюсселе", — сказал источник.
Он добавил, что большинство склоняется к тому, чтобы предоставить Лондону отсрочку до 31 декабря.
Подчеркивается, что Великобритания при этом должна будет принять условие: если страна не примет участие в майских выборах в Европарламент, то она должна покинуть ЕС 1 июня.
Ранее сообщалось, что британский парламент одобрил перенос Brexit.
Источник: Газета.ру
Фото: Flickr/Luigi Strano
Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон регулярно обвинил Евросоюз в том, что он «слишком любит распоряжаться и вмешиваться», а затем выступил ярым инициатором проведение референдума о членстве Великобритании в составе ЕС. Само проведение референдума было повсеместно названо катастрофической ошибкой Кэмерона. После референдума его обвинили в разделении партии и страны. Кэмерон планировал использовать референдум как рычаг давления в переговорах Евросоюзом по многим вопросам, не устраивавшим Великобританию. Он был так уверен в победе сторонников остаться в ЕС, что даже приказал прекратить предварительную оценку последствий выхода из союза.