﻿ Пользователи пожаловались на сбой в работе YouTube, Mixnews.lv

Пользователи пожаловались на сбой в работе YouTube (1)
В мире | 10 апреля 2019 года, 14:01
Пользователи пожаловались на сбой в работе видеохостинга YouTube, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Жалобы начали поступать после 9.30 утра в среду. Пользователи отмечают проблемы с просмотром видео (66%), доступом к сайту (20%) и к личному аккаунту (12%).
Согласно карте жалоб Downdetector, сервис работает с перебоями по всему миру, больше всего сообщений поступает из Западного и Восточного побережий США, Западной Европы, Австралии, Японии и центральной части России.
Предыдущий сбой сервиса был зафиксирован в конце февраля.
Источник: РБК
Порнхаб ещё борохлит уже какой месяц подряд.
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