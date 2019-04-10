﻿ Предвыборный ролик Трампа в Twitter удалили за музыку из фильма о Бэтмене, Mixnews.lv

Предвыборный ролик Трампа в Twitter удалили за музыку из фильма о Бэтмене (1)
Twitter заблокировал предвыборное видео действующего президента США Дональда Трампа за использование музыки из фильма о Бэтмене "Темный рыцарь. Возрождение легенды". Об этом пишет The Hill со ссылкой на заявление компании Warner Bros. Pictures, которой принадлежат права на композицию.
Отмечается, что ролик был удален после соответствующей жалобы компании. The Hill также пересказывает содержание видео, посвященного президентским выборам в США в 2020 году. Ролик длится две минуты и показывает людей, которые критиковали Трампа, в том числе бывшего президента Барака Обаму и соперника Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.
Трамп напомнил о стене на границе с Мексикой в стиле "Игры престолов" Также в ролик вставлены встречи Трампа с избирателями и зарубежными лидерами, включая главу КНДР Ким Чен Ына. Кто создавал видео, неизвестно, отмечает The Hill.
MAKE AMERICA GREAT AGAIN! pic.twitter.com/diXWQHuyGj— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 апреля 2019 г.
Трамп не впервые использует отсылки к массовой культуре для продвижения своей повестки. Ранее он анонсировал строительство стены на границе с Мексикой и новые санкции против Ирана, используя тематику популярного сериала "Игра престолов".
Источник: РБК