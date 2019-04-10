﻿ Предвыборный ролик Трампа в Twitter удалили за музыку из фильма о Бэтмене, Mixnews.lv

Предвыборный ролик Трампа в Twitter удалили за музыку из фильма о Бэтмене (1)

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В мире | 10 апреля 2019 года, 15:11

Twitter заблокировал предвыборное видео действующего президента США Дональда Трампа за использование музыки из фильма о Бэтмене "Темный рыцарь. Возрождение легенды". Об этом пишет The Hill со ссылкой на заявление компании Warner Bros. Pictures, которой принадлежат права на композицию.

​Отмечается, что ролик был удален после соответствующей жалобы компании. The Hill также пересказывает содержание видео, посвященного президентским выборам в США в 2020 году. Ролик длится две минуты и показывает людей, которые критиковали Трампа, в том числе бывшего президента Барака Обаму и соперника Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

Трамп напомнил о стене на границе с Мексикой в стиле "Игры престолов" Также в ролик вставлены встречи Трампа с избирателями и зарубежными лидерами, включая главу КНДР Ким Чен Ына. Кто создавал видео, неизвестно, отмечает The Hill.​

Трамп не впервые использует отсылки к массовой культуре для продвижения своей повестки. Ранее он анонсировал строительство стены на границе с Мексикой и новые санкции против Ирана, используя тематику популярного сериала "Игра престолов".

Источник: РБК

Комментарии 1
=28 минут назад
Трамп начнёт расправу с американской страновой «элитой», которая объявила ему войну,«Трамп неудачно провёл встречу с Ким Чен Ыном!» Эта так называемая неудачная встреча Ким Чен Ына и Трампа была нужна для одной простой вещи: всех противников Трампа перевели из разряда противников лично господина Трампа даже не президента в разряд противников, врагов американского государства.И вместо 3 миллиарда долларов попросить конгресс выделить еще 8,6 на строительство стены на границе с Мексикой.Демократы в конгрессе США не будут объявлять импичмент Дональду Трампу, сообщила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.Следом Мюллер говорит не нашел никаких доказательств сговора Трампа и России, но не смог решить, препятствовал ли Трамп правосудию
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