﻿ Тайваньские врачи нашли в глазу пациентки четырех пчел, Mixnews.lv

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Врачи больницы на Тайване обнаружили, что в глазу 29-летней пациентки поселились четыре особи пчел-галактидов, заявил журналистам представитель Fooyin University Hospital.

Девушка обратилась к медикам из-за сильной боли в глазах. Предполагалось, что она занесла себе инфекцию. Но оказалось, что в её глазу находятся пчёлы. Насекомые питались содержимым "слезного протока" под опухшими веками, что привлекало их из-за соли.

По словам главы пресс-службы больницы, пчелы могли попасть в глаза пациентки, когда она вырывала сорняки на могиле родственника. Насекомые часто гнездятся в подобных местах.

По данным местных СМИ, удаленные из глаза пчелы оставались живыми. Вероятнее всего, девушка избежала худшего сценария в виде слепоты, поскольку сильно не терла свои глаза — это могло ухудшить состояние воспаленной роговицы. Пациентку выписали из больницы, но обязали пройти дополнительное обследование.

Источник: Tjornal