﻿ Тайваньские врачи нашли в глазу пациентки четырех пчел, Mixnews.lv

Тайваньские врачи нашли в глазу пациентки четырех пчел (1)
Врачи больницы на Тайване обнаружили, что в глазу 29-летней пациентки поселились четыре особи пчел-галактидов, заявил журналистам представитель Fooyin University Hospital.
Девушка обратилась к медикам из-за сильной боли в глазах. Предполагалось, что она занесла себе инфекцию. Но оказалось, что в её глазу находятся пчёлы. Насекомые питались содержимым "слезного протока" под опухшими веками, что привлекало их из-за соли.
По словам главы пресс-службы больницы, пчелы могли попасть в глаза пациентки, когда она вырывала сорняки на могиле родственника. Насекомые часто гнездятся в подобных местах.
По данным местных СМИ, удаленные из глаза пчелы оставались живыми. Вероятнее всего, девушка избежала худшего сценария в виде слепоты, поскольку сильно не терла свои глаза — это могло ухудшить состояние воспаленной роговицы. Пациентку выписали из больницы, но обязали пройти дополнительное обследование.
Источник: Tjornal
а в заднице улей .