﻿ Госсекретарь США признал провал по сворачиванию "Северного потока - 2", Mixnews.lv

Госсекретарь США признал провал по сворачиванию "Северного потока - 2" (7)
В мире | 11 апреля 2019 года, 07:30
Американский госсекретарь Майк Помпео рассказал, что США пытались, но не смогли отговорить Евросоюз от строительства «Северного потока — 2», передает ТАСС.
Он признал, что пока американская сторона не смогла добиться успеха в этом вопросе.
«Мы сделали практически все возможное... но в настоящий момент мы не добились успеха», — добавил Помпео.
Однако он подчеркнул, что США работают с Германией, чтобы придумать способ для обеспечения поставки каких-либо энергоресурсов через Украину.
Ранее сообщалось, что США предостерегли Германию от строительства «Северного потока — 2»
В начале марта стало известно, что «Газпром» построил треть газопровода «Северный поток — 2».
Источник: Газета.ру
Это радует.
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Это не США против течения! Это течение против них! Не уверен, что на этом пиндосы успокоятся и вот так просто сдадутся. Не умеют амеры по честному, и союзников кидают. Нефть начали продавать откровенно левую, фактически смесь всякой химии с нефтью, даже постоянные "партнеры" взвыли и начали забраковывать сланцевую нефть США. М-да-а... Это не мелочь по карманам тырить. И методы против них есть.
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В очередной раз фашингтонгцы получили поджопник от мистера Путина.Скоро пендостанцев будут отовсюду гнать сцаными тапками и только верные проеболтийские прокладки, будут до конца хранить верность Хозяину и позволять его представителям мочиться на свои святыни!
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