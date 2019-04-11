﻿ Госсекретарь США признал провал по сворачиванию "Северного потока - 2", Mixnews.lv

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Американский госсекретарь Майк Помпео рассказал, что США пытались, но не смогли отговорить Евросоюз от строительства «Северного потока — 2», передает ТАСС.

Он признал, что пока американская сторона не смогла добиться успеха в этом вопросе.

«Мы сделали практически все возможное... но в настоящий момент мы не добились успеха», — добавил Помпео.

Однако он подчеркнул, что США работают с Германией, чтобы придумать способ для обеспечения поставки каких-либо энергоресурсов через Украину.

Ранее сообщалось, что США предостерегли Германию от строительства «Северного потока — 2»

В начале марта стало известно, что «Газпром» построил треть газопровода «Северный поток — 2».

Источник: Газета.ру