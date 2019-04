﻿ Первое фото черной дыры с "Оком Саурона" и пончиком, Mixnews.lv

В сети сравнили первую в истории фотографию «тени» черной дыры в центре Млечного Пути и галактики M87 с пончиком и «Оком Саурона», передает РИА «Новости»

Отмечается, что некоторые пользователи увидели сходство между изображением черной дыры и всевидящем «Оком Саурона» из трилогии «Властелин колец», а также провели аналогию с поджаренным пончиком.

Кроме того, в сети пользователи сделали мемы на тему черной дыры.

«Мое лицо, когда я увидел черную дыру... Расходимся дыра не черная», — писали пользователи.

Ранее было опубликовано первое в истории изображение черной дыры.

На фотографии видно кольцо, образованное светом от аккреционного диска, который огибает черную дыру, обладающую гигантским гравитационным притяжением.

My face when I saw the black hole pic.twitter.com/yIbCpQkbUW — Jacob Aron (@jjaron) April 10, 2019

We are proud to be part of this revolutionary discovery.

The #RealBlackHole image is the result of the large scale collaboration Event Horizon Telescope, where EU-funded researchers have played a key role. #EUResearch #EHTBlackHole

https://t.co/p57pVlU0nr pic.twitter.com/yQstgrItlo

— European Commission