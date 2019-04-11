﻿ ЕС и Британия согласовали отсрочку Brexit до ноября, Mixnews.lv

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ЕС и Британия согласовали отсрочку Brexit до ноября (3)

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В мире | 11 апреля 2019 года, 07:42

Брюссель и Лондон договорились о переносе крайнего срока выхода Великобритании из состава Евросоюза на 31 октября 2019 года, написал в своем Twitter председатель Европейского совета Дональд Туск.

«27 стран ЕС и Великобритания договорились о гибком продлении до 31 октября. Это означает шесть дополнительных месяцев на поиски лучшего возможного решения», — заявил он.°

Заявление Туска о согласованной отсрочке подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она также анонсировала свое выступление по этому поводу в британском парламенте.

31 октября станет крайним сроком, к которому Британия должна будет покинуть ЕС, но если обе стороны договорятся о более раннем Brexit, то возможен новый перенос, пояснил Туск.

При этом 23 мая состоятся очередные выборы в Европарламент. Лондон не планировал принимать в них участие из-за планов по выходу из ЕС. Однако теперь — в связи с отсрочкой Brexit — в Брюсселе предупредили, что если власти Соединенного Королевства не ратифицируют соглашение о сделке с Евросоюзом до 22 мая, Британии придется участвовать в выборах.

Источник: ПОЛИТ.РУ

Комментарии 3
Нина23 часа назад
Я уже давно говорю, что никуда они не выйдут
2
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Latviešu Patriots2 часа назад
Protams ka vienosies!
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Patriot3 часа назад
Skaidrs ka ES un Lielbritánija vienosies par turpmàko sadarbìbu. Tas ir Eiropas tautu interesès.
4
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