﻿ ЕС и Британия согласовали отсрочку Brexit до ноября, Mixnews.lv

Брюссель и Лондон договорились о переносе крайнего срока выхода Великобритании из состава Евросоюза на 31 октября 2019 года, написал в своем Twitter председатель Европейского совета Дональд Туск.

«27 стран ЕС и Великобритания договорились о гибком продлении до 31 октября. Это означает шесть дополнительных месяцев на поиски лучшего возможного решения», — заявил он.°

