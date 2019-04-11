﻿ ЕС и Британия согласовали отсрочку Brexit до ноября, Mixnews.lv

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Брюссель и Лондон договорились о переносе крайнего срока выхода Великобритании из состава Евросоюза на 31 октября 2019 года, написал в своем Twitter председатель Европейского совета Дональд Туск.

«27 стран ЕС и Великобритания договорились о гибком продлении до 31 октября. Это означает шесть дополнительных месяцев на поиски лучшего возможного решения», — заявил он.°

EU27/UK have agreed a flexible extension until 31 October. This means additional six months for the UK to find the best possible solution. — Donald Tusk (@eucopresident) 10 апреля 2019 г.

Заявление Туска о согласованной отсрочке подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она также анонсировала свое выступление по этому поводу в британском парламенте.

31 октября станет крайним сроком, к которому Британия должна будет покинуть ЕС, но если обе стороны договорятся о более раннем Brexit, то возможен новый перенос, пояснил Туск.

При этом 23 мая состоятся очередные выборы в Европарламент. Лондон не планировал принимать в них участие из-за планов по выходу из ЕС. Однако теперь — в связи с отсрочкой Brexit — в Брюсселе предупредили, что если власти Соединенного Королевства не ратифицируют соглашение о сделке с Евросоюзом до 22 мая, Британии придется участвовать в выборах.

Источник: ПОЛИТ.РУ