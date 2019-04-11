﻿ Швейцария предложила избавиться от "экстренных" запасов кофе, Mixnews.lv

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Швейцарское федеральное управление по национальному экономическому снабжению (FONES) настаивает на исключении кофе из стратегических резервов страны, поскольку он «не является жизненно необходимым» и не содержит ценных с экономической точки зрения калорий.

Окончательное решение по этому поводу власти Швейцарии должны принять в ноябре 2019 года, передает Reuters.

В FONES подчеркнули, что считают риск перебоев в поставках кофе низким, поскольку его выращивают на трех континентах и собирают урожай круглый год.

Резервы на экстренный случай Швейцария начала формировать в период между двумя мировыми войнами. Сейчас 15 компаний в стране хранят запасы кофе — около 15,3 тысячи тонн — на случай военных конфликтов, эпидемий и стихийных бедствий. Одной из них является Nestle. Создание и поддержание кофейных резервов финансируется из госбюджета.

Потребление кофе в Швейцарии находится на достаточно высоком уровне — около 9 кг в год на гражданина, что вдвое больше американского показателя.

Источник: ПОЛИТ.РУ