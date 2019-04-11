﻿ Умерла мать Ангелы Меркель, Mixnews.lv

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Мать канцлера Германии Ангелы Меркель скончалась в возрасте 90 лет, сообщает в среду Deutsche Welle.

Представитель федерального правительства Штеффен Зайберт подтвердил информацию о смерти Херлинды Каснер, попросив отнестись с уважением к частной жизни канцлера.

Сообщается, что похороны пройдут в кругу семьи и друзей в городе Темплин, где семья Меркель жила много лет.

Каснер была учительницей английского языка и латыни; в феврале этого года она сопровождала дочь при поездке в Темплин, когда Меркель присвоили звание почетного гражданина этого города.

Канцлер Германии сейчас находится на саммите ЕС по Brexit в Брюсселе.

Отец Меркель - Хорст Каснер - умер в 2011 году в возрасте 85 лет.

Источник: Interfax