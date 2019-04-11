﻿ Полиция Лондона арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, Mixnews.lv

Полиция Лондона арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа (21)

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В мире | 11 апреля 2019 года, 12:49

Британская полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его взяли под стражу в отделении в центре Лондона.

Как заявил президент Эквадора, страна решила отказать ему в предоставлении убежища. Последние годы основатель WikiLeaks жил в посольстве этого государства.

Ассанж получил известность после ряда публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо.

В 2010 году основатель WikiLeaks, когда им заинтересовались американские власти, приехал в Швецию, где намеревался получить защиту. Впоследствии его обвинили в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым Ассанж отрицает.

Шведский суд объявил его в международный розыск, после чего он был задержан в Лондоне, но отпущен под залог. С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в британской столице.

Портал WikiLeaks 5 апреля со ссылкой на высокопоставленный источник в Эквадоре сообщил, что в ближайшие "часы или дни" его выдворят из посольства. В качестве предлога может быть использован коррупционный скандал с офшорными бумагами, касающимися президента Эквадора Ленина Морено.

Источник: РИА Новости

Комментарии 21
Евлампий 2 часа назад
Немедленно освободите этого правозащитника!!! Эти наглоамериканосаксы всех готовы арестовать!!! Хорошо хоть Сноуден в России, и ему там ничего не грозит - потому что Россия правозащитников не арестовывает!!!
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Shura1 час назад
Тебя крыса почтовая,вообще не должно волновать чужое государство!
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О3 часа назад
Теперь он скажет, что им руководил российский резидент Пунчик, все инструкции шли из Кремля.
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