﻿ Штаб рекомендовал Зеленскому усилить свою охрану из-за ролика с фурой, Mixnews.lv

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Штаб рекомендовал Зеленскому усилить свою охрану из-за ролика с фурой (3)

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В мире | 11 апреля 2019 года, 14:32

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского рекомендует ему усилить охрану после того, как в Сети появилось видео, где шоумена сбивает фура. Об этом сообщается на официальном сайте Зеленского.

"Наша команда порекомендует Владимиру [Зеленскому] усилить охрану", — говорится в сообщении.

Отмечалось, что видео появилось в Telegram-канале, связанном с президентом Украины Петром Порошенко. Видео смонтировано на основе рекламного ролика Зеленского.

Первый тур президентских выборов на Украине прошел 31 марта, по его итогам во второй тур прошли Зеленский и Порошенко с 30,24% и 15,95% голосов соответственно. На стадионе "Олимпийский" в Киеве 14 апреля пройдут дебаты Зеленского и Порошенко, перед ними оба кандидата сдали анализы на алкоголь и наркотики. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

Источник: РБК

Комментарии 3
Патриот46 минут назад
Плюс к этому Пидаршенко объявить не выездным и врагом народа. Что бы даже чемоданы не успел собрать!
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Вася2 минуты назад
Сдаст Зеленский Украину России, к гадалке не ходи.
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Попо1 час назад
Зачем ему это понадобилось, откажись, скажи пошутил и иди смешить народ.Тебя же скинут и опозорят.
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