﻿ Ассанж был арестован по запросу США об экстрадиции, Mixnews.lv

В мире |

Скотленд-Ярд подтвердил, что основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали по запросу США об экстрадиции. Об этом сообщается на сайте полиции.

Отмечается, что судебное заседание состоится "как можно быстрее".

В 2018 году в СМИ появилась информация, что министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Ассанжа, но они находятся под грифом "секретно". В случае экстрадиции в США, ему может грозить длительный тюремный срок за шпионаж. Сам Ассанж неоднократно заявлял, что в США его могут убить.

Video of Julian Assange getting arrested outside the Ecuadorian embassy. pic.twitter.com/fwvTm3ep6L