﻿ Британские СМИ "проворонили" выход Ассанжа, Mixnews.lv

В мире |

Британские телеканалы BBC, ITN и Sky News готовились к аресту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, однако посчитали, что он не скоро покинет посольство Эквадора в Лондоне, пишет корреспондент The Guardian Джим Уотерсон со ссылкой на источники.

Ранее эти телеканалы, по данным источников, договорились по очереди дежурить у посольства с возможностью дальнейшего обмена кадрами. Теперь же им приходится полагаться на кадры агентства Ruptly, который входит в поддерживаемую российскими властями телекомпанию RT, и в этом большой конфуз, отмечает автор.

Начиная с 5 апреля, они круглосуточно дежурили у лондонского посольства Эквадора, в котором Ассанж находился с 2012 года.

Как отмечает корреспондент, RT долгое время поддерживала Ассанжа. Это может говорить о том, что агентство могло заранее получить информацию о готовящемся аресте, чтобы первыми отснять материал.

Позднее Ассанжа вывели из полицейского участка и повезли в суд, сообщает Reuters со ссылкой на своего фотографа. Ранее Кристин Ассанж, мать Ассанжа, заявила, что ее сын может предстать перед окружным судом в течение 24 часов.

WikiLeaks founder Julian Assange seen in police van following his arrest in London this morning. https://t.co/7TRE20DE6o pic.twitter.com/9CgmOfKEw6