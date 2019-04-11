﻿ Новым мэром Таллина избран русскоязычный политик, Mixnews.lv

Новым мэром Таллина избран русскоязычный политик (6)
В мире | 11 апреля 2019 года, 18:19
Новым мэром эстонской столицы стал русскоязычный политик, член Центристской партии и председатель таллинского горсобрания Михаил Кылварт. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Как отмечается, 45 депутатов горсобрания проголосовали за Кылварта, 25 — не поддержали его кандидатуру.
Уточняется, что Кылварт является корейцем по национальности. Он родился в Казахстане в 1977 году и с трех лет живет в Эстонии. Политик неоднократно выступал в поддержку русскоязычного образования в стране, считая, что школы и гимназии должны иметь право выбирать язык обучения.
Ранее сообщалось, что мэр Таллина Таави Аас принял решение уйти в отставку.
Источник: Газета.Ru
Фото: Мидас Велтман/Delfi.ee
Латыши, учитесь у эстонцев, они мудрее вас.
Сея пророссийская партия, где русских-то и нет в руководстве, заключило коалиционное соглашение с эстонскими аналогами НСДАП и НСДАП-2.
А сее узкоглазое чукча - банальный рекетир в 90-х.
И образование оно тоже защитило.