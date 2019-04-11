﻿ Новым мэром Таллина избран русскоязычный политик, Mixnews.lv

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Новым мэром Таллина избран русскоязычный политик (6)

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В мире | 11 апреля 2019 года, 18:19

Новым мэром эстонской столицы стал русскоязычный политик, член Центристской партии и председатель таллинского горсобрания Михаил Кылварт. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Как отмечается, 45 депутатов горсобрания проголосовали за Кылварта, 25 — не поддержали его кандидатуру.

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Уточняется, что Кылварт является корейцем по национальности. Он родился в Казахстане в 1977 году и с трех лет живет в Эстонии. Политик неоднократно выступал в поддержку русскоязычного образования в стране, считая, что школы и гимназии должны иметь право выбирать язык обучения.

Ранее сообщалось, что мэр Таллина Таави Аас принял решение уйти в отставку.

Источник: Газета.Ru

Фото: Мидас Велтман/Delfi.ee

Комментарии 6
Интернационалист1 час назад
До эстонцев наконец-то дошло, что нацыки загнали страну в тупик. Дружба народов -вот сегодняшний лозунг, и жить будет веселее, а нацыков гнать из власти, мешают нормально жить.
Латыши, учитесь у эстонцев, они мудрее вас.
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Мама Роза40 минут назад
В Эстони мэром стал кореец, а в Латвии президентом может стать потомок колена Левия. Сплошная дружба народов! Нацики хотят Левита в президенты. Они уже не нацики, а коминтерновцы?

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Саня1 час назад
Жопу не порви себе от счастья.
Сея пророссийская партия, где русских-то и нет в руководстве, заключило коалиционное соглашение с эстонскими аналогами НСДАП и НСДАП-2.
А сее узкоглазое чукча - банальный рекетир в 90-х.
И образование оно тоже защитило.
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