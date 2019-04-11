﻿ Тимошенко рассказала о своем фаворите на пост президента Украины, Mixnews.lv

Тимошенко рассказала о своем фаворите на пост президента Украины (2)
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что не поддерживает никого из кандидатов во втором туре президентских выборов на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, люди должны принять решение, исходя из того, что им «подсказывает сердце».
При этом она посоветовала кандидатам прекратить агрессивные действия и шоу, происходящее во время избирательной кампании.
«Это недопустимо. Они должны давать позитивные сигналы. Они не могут соревноваться анализами. Они должны соревноваться стратегиями, содержанием, решениями», — отметила Тимошенко.
Она также добавила, что будет «помогать любому президенту, который победит, в том числе в оппозиции».
Ранее сообщалось, что Тимошенко посетовала, что не сдала анализы с Порошенко и Зеленским.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один кандидат не набирал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%, второе место занял действующий президент Петр Порошенко, который набрал 15,95% голосов.
Второй тур состоится 21 апреля.
Источник: Газета.Ru
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У Зеленского высказались о возможности переговоров с ОРДЛО
В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского заявляют, не ведут и не собираются вести переговоры с ЛНР и ДНР, и на автономию части Донбасса не согласятся.
Об этом сообщил член команды Зеленского Дмитрий Разумков интервью BBC News Украина, отвечая на вопрос, возможны ли переговоры с самопровозглашенными администрациями в Донецке и Луганске.
"Мы такие переговоры, конечно, не ведем. Вести переговоры или давить надо на тех, кто может принимать решения", - сказал Разумков.
Он добавил, что так называемые администрации "ДНР" и "ЛНР" не являются субъектами переговорного процесса, они только "говорящие головы", потому что все ключевые решения принимаются в РФ.
"Поэтому переговоры с ними – это, мягко говоря, малоэффективно", - сказал представитель Зе-команды.
На уточняющий вопрос, допустимо ли вести с ними переговоры, Разумков сказал:
"Сегодня это террористические организации, и есть международная практика по этому вопросу".
Комментируя заявление председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", кума Путина Виктора Медведчука о том, что на возврат части Донбасса в Украину на правах автономии по его программе якобы согласились и в Донецке, и Луганске, и даже в Москве, Разумков сказал:
"В таком формате на этих территориях не будет возобновлена украинская власть. Зеленский очертил красные линии, за которые он не перейдет: мы никогда не будем сдавать в аренду, дарить или продавать свои территории (а Крым и Донбасс – это территория Украины), так же как и своих людей".