﻿ Тимошенко рассказала о своем фаворите на пост президента Украины, Mixnews.lv

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что не поддерживает никого из кандидатов во втором туре президентских выборов на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, люди должны принять решение, исходя из того, что им «подсказывает сердце».

При этом она посоветовала кандидатам прекратить агрессивные действия и шоу, происходящее во время избирательной кампании.

«Это недопустимо. Они должны давать позитивные сигналы. Они не могут соревноваться анализами. Они должны соревноваться стратегиями, содержанием, решениями», — отметила Тимошенко.

Она также добавила, что будет «помогать любому президенту, который победит, в том числе в оппозиции».

Ранее сообщалось, что Тимошенко посетовала, что не сдала анализы с Порошенко и Зеленским.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один кандидат не набирал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%, второе место занял действующий президент Петр Порошенко, который набрал 15,95% голосов.

Второй тур состоится 21 апреля.

Источник: Газета.Ru