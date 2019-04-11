﻿ Зеленский отправился в Париж на встречу с Макроном, Mixnews.lv

Зеленский отправился в Париж на встречу с Макроном (9)
В мире | 11 апреля 2019 года, 21:21
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский вылетел в Париж на встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном. Фотографии из салона самолета появились в сети.
Одна из пассажирок выложила снимки в сториз в инстаграме.
«Теперь у меня есть селфи с будущим президентом», — написала она.
Девушка подчеркнула, что в самолете выстроилась очередь из желающих сфотографироваться с Зеленским. Она также добавила, что кандидат в президенты Украины летит эконом-классом.
Ранее сообщалось, что Зеленский и Порошенко поедут в Париж к Макрону. Как отмечается, обе встречи состоятся в один день, 12 апреля, в Париже.
Источник: Газета.ру
Поехали касатики на смотрины к хозяевам. Независимые они наши :)))
26
Ответить
Удивленный и уже Макрон первый вопрос, который задаст комику – "о чем ты будешь с ним говорить?"
4
Ответить
Дурень... Подмолйся и едь в Москву. Там ребята более адекватные...
13
Ответить
Показать все (9)