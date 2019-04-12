﻿ "Точка. До свидания!" Зеленский после перепалки с Порошенко повесил трубку, Mixnews.lv

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Украинский лидер Петр Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поспорили в эфире телеканала «1+1». Об этом сообщает УНИАН.

По данным агентства, Порошенко и Зеленский поговорили по телефону на программе «Право на власть».

Как отмечается, в ходе разговора кандидаты в президенты перебивали друг друга и не смогли согласовать дату дебатов.

При этом в конце Зеленский резко оборвал телефонный разговор с Порошенко и призвал украинского лидера провести дебаты 19 апреля.

"Вас не перебивал народ пять лет, дайте мне сказать. Господин Порошенко, послушайте меня", - сказал Зеленский Порошенко.

Порошенко пытался дебатировать во время эфира: "Я хотел бы, чтобы вы имели возможность услышать ответ. Дебаты - это, когда я Вас послушал, а Вы слушаете меня. Господин Зеленский, дайте возможность Вам ответить. Иначе это не дебаты". Потом настаивал провести дискуссию 14 апреля на стадионе, а 19 – на "Общественном". Впрочем, его оппонент настаивал на том, что дебаты состоятся только 19 апреля на НСК, а эфире не дебаты. "Еще раз подчеркиваю: 19 апреля на НСК "Олимпийский" будут дебаты. Вы хотите сейчас, но я Вас приглашаю 19-го. Я закончу через пять лет, а Вы закончите 22-го числа", - заявил он. В конце Зеленский резко завершил разговор. "Сейчас я закончу. 19-го числа на НСК "Олимпийский". Точка. До свидания", - заявил он.

Источник: Газета.ру

Фото: unian.net