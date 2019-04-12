﻿ В NASA рассказали, как выбирают астронавтов, Mixnews.lv

В NASA рассказали, как выбирают астронавтов (1)
В мире | 12 апреля 2019 года, 08:53
Астронавт должен уметь работать в команде, четко следовать указаниям и самостоятельно руководить процессами, заявила РИА "Новости" в американском Космическом центре имени Джонсона Брэнди Дин в преддверии 58-й годовщины первого полета человека в космос.
Он добавил, что хороший астронавт — это ко всему прочему человек, с которым приятно общаться.
"Хорошие члены команды — люди, с которыми вы не будете против остаться в замкнутом помещении на месяцы, а то и больше", — сказала представитель центра Брэнди Дин.
Сейчас в NASA проходят подготовку 11 будущих астронавтов, их выбрали из 18 тысяч человек — именно столько было подано заявок в 2017 году, — и это рекорд в истории космического агентства.
Фото: pixabay.com
Надо же , а я думал астронавтов выбирают в зоопарке .
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