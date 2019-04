﻿ SpaceX провела первый коммерческий пуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, Mixnews.lv

В мире |

Американская компания SpaceX осуществила первый коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, которая успешно стартовала 12 апреля с площадки LC-39А Космического центра Кеннеди во Флориде. Онлайн-трансляция велась на канале SpaceX в YouTube.

Это второй запуск в истории Falcon Heavy после окончания ее испытаний. Предшествующий демонстрационный полет состоялся 6 февраля 2018 года. В ходе нынешнего запуска впервые были использованы боковые ускорители последней модификации Block 5.

Целью запуска был вывод саудовского спутника связи Arabsat 6A на орбиту Земли. Масса спутника 6465 килограммов. Построенный компанией Lockheed Martin спутник предназначен для обеспечения широкополосного интернета, теле- и радиовещания, мобильной связи и других телекоммуникационных услуг для стран Ближнего и Среднего Востока, Африки и юга Европы. Использование ракеты Falcon Heavy при выводе спутника на геостационарную орбиту позволило сэкономить топливо и продлить срок работы спутника до 15 лет.

Старт состоялся в 01:35, через четыре минуты произошло отделение боковых ускорителей, а затем первой ступени ракеты. Оба боковых ускорителя успешно приземлились на площадки на мысе Канаверал, а первая ступень — на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Примерно через полчаса после запуска от второй ступени ракеты отделился спутник Arabsat 6A.

Falcon Heavy на данный момент является самой мощной в мире ракетой — она втрое мощнее Falcon 9 и способна поднимать 64 тонны груза на орбиту высотой около 200 км.

Источник: ПОЛИТ.РУ

Фото: Flickr/thaddeus cesari