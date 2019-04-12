﻿ World Press Photo назвала лучшие снимки 2018 года, Mixnews.lv

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В Амстердаме объявили лауреатов международного конкурса World Press Photo. Главный приз в этом году достался фотографу Джону Муру за снимок плачущей девочки из Гондураса на границе Мексики и США. В прошлом году администрация американского президента начала проводить политику "нулевой толерантности", которая заключается в том, что пойманные на границе иммигранты могут быть привлечены к уголовной ответственности. В результате задержаний многих родителей разлучали с детьми. После критики такой политики Трамп отменил свое решение.

Источник: РБК