﻿ Евросоюз выделит Белоруссии 2 млн евро на развитие свободных СМИ, Mixnews.lv

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Евросоюз (ЕС) намерен выделить 2 млн евро Белоруссии, чтобы способствовать развитию в стране свободы слова и повысить компетенции белорусских журналистов. Об этом сообщает RT со ссылкой на тендер, опубликованный Еврокомиссией.

В документе говорится, что целью выделения данного тендера является "содействие диверсификации и повышению качества сбора и распространения новостной информации". Его составители считают, что это позволит продвинуть "плюрализм и демократию" в Белоруссии.

Тендер планируется потратить на предоставление СМИ больших возможностей по качественному новостному освещению, на поддержку "финансовой самодостаточности негосударственных СМИ", а также на помощь организациям, которые отстаивают "свободу и многообразие информации".

Источник: Gazeta.ru

Фото: Flickr/Santa Fe Relocation