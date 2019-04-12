﻿ Хакеры пригрозили властям Великобритании из-за ареста Ассанжа, Mixnews.lv

Хакеры пригрозили властям Великобритании из-за ареста Ассанжа (7)
В мире | 12 апреля 2019 года, 12:49
Международная сеть хакеров Anonymous обратилась к властям Великобритании по поводу ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне.
Авторы обращения считают, что преследование Ассанжа демонстрирует: британские власти "не остановятся ни перед чем", чтобы сохранить свои тайны.
Хакеры обратились к "сторонникам по всему миру" с призывом объединиться.
"Это предупреждение истеблишменту: отпустите Ассанжа или поплатитесь", — заявили они.
Хакеры считают, что в интернете должна развернуться "мирная революция", так как Ассанж "раскрыл секреты и правых, и левых" и "военные преступления".
Источник: ПОЛИТ.РУ
Фото: Flickr/Aleksandr Birjukov
мелкобриты - мерзопакостные твари, способные только на подлость, враньё, у6ийство, рейдерство и предательство.
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А сотрудники МИКСНЬЮС поддержит Ассанжа. Типа "ЯЕСТЬАССАНЖ"?
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Не удивлюсь, если англососы найдут "русский след" по поводу Ассанжа.
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