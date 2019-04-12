﻿ Хакеры пригрозили властям Великобритании из-за ареста Ассанжа, Mixnews.lv

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Международная сеть хакеров Anonymous обратилась к властям Великобритании по поводу ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне.

Авторы обращения считают, что преследование Ассанжа демонстрирует: британские власти "не остановятся ни перед чем", чтобы сохранить свои тайны.

Хакеры обратились к "сторонникам по всему миру" с призывом объединиться.

"Это предупреждение истеблишменту: отпустите Ассанжа или поплатитесь", — заявили они.

Хакеры считают, что в интернете должна развернуться "мирная революция", так как Ассанж "раскрыл секреты и правых, и левых" и "военные преступления".

Источник: ПОЛИТ.РУ

Фото: Flickr/Aleksandr Birjukov