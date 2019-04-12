﻿ Disney объявил дату запуска конкурента Netflix – стримингового сервиса Disney+, Mixnews.lv

Disney объявил дату запуска конкурента Netflix – стримингового сервиса Disney+

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В мире | 12 апреля 2019 года, 13:27

Стриминговый сервис Disney+ запустится 12 ноября в США. Стоимость подписки составит 6,99 долларов в месяц или 69,99 долларов в год. В течение двух лет платформа появится в остальных регионах мира. Об этом Disney объявил в своем блоге.

Главная страница Disney+ похожа на Netflix: на ней есть плашки с рекомендуемым контентом, новыми проектами, загруженными на платформу, и списком просмотренных шоу. В отличие от Netflix в верхней части страницы расположены пять окон для разных студий, каналов и франшиз: Disney, Pixar, Marvel, "Звездные войны" и National Geographic.

Сервис будет работать через Smart TV, браузеры, планшеты, мобильные устройства и консоли. Некоторые проекты будут доступны в качестве 4K HDR. Подписчики Disney+ смогут настраивать индивидуальные профили для тех, с кем делят аккаунт. Весь контент можно скачать, чтобы смотреть без подключения к интернету. Сервис также предлагает функцию родительского контроля.

Проекты, которые будут доступны на старте:

  • Фильмы кинематографической вселенной Marvel, включая "Капитана Марвел";

  • Сериал по франшизе "Звёздных войн" "Мандалорец" c Педро Паскалем в главной роли;

  • Игровой ремейк "Леди и бродяги";

  • Все сезоны "Симпсонов";

  • Все короткометражки Pixar;

  • Пять тысяч эпизодов сериалов с канала Disney Channel;

  • 100 фильмов с канала Disney Channel;

  • Документалка "Мир по версии Джеффа Голдблюма"

  • Более 250-и часов контента канала National Geographic.

Проекты, которые добавят в течение первого года:

  • Все части "Звездных войн";

  • Новый сезон мультипликационного сериала "Звездные войны: Войны клонов";

  • Все полнометражные ленты Pixar;

  • Основанный на реальных событиях фильм "Того" с Уиллем Дефо о гонке собачьих упряжек;

  • Фильм "Провал Тимми", основанный на детской книжке с картинками;

  • Фильм "Старгерл", основанный на подростковом бестселлере.

Проекты, у которых пока нет даты выхода:

  • Сериал по "Звездным войнам", которые станет приквелом "Изгоя-один";

  • Сериал об альтернативных вселенных Marvel "Что если?";

  • Сериал о героях вселенной Marvel "Сокол и Зимний солдат" с Энтони Маки и Себастианом Стэном;

  • Сериал "ВандаВижен" с Элизабет Олсен и Полом Беттани;

  • Сериал "Локи" с Томом Хиддлстоном.

Источник: Tjournal

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