﻿ Disney объявил дату запуска конкурента Netflix – стримингового сервиса Disney+, Mixnews.lv

Disney объявил дату запуска конкурента Netflix – стримингового сервиса Disney+
Стриминговый сервис Disney+ запустится 12 ноября в США. Стоимость подписки составит 6,99 долларов в месяц или 69,99 долларов в год. В течение двух лет платформа появится в остальных регионах мира. Об этом Disney объявил в своем блоге.
Главная страница Disney+ похожа на Netflix: на ней есть плашки с рекомендуемым контентом, новыми проектами, загруженными на платформу, и списком просмотренных шоу. В отличие от Netflix в верхней части страницы расположены пять окон для разных студий, каналов и франшиз: Disney, Pixar, Marvel, "Звездные войны" и National Geographic.
Сервис будет работать через Smart TV, браузеры, планшеты, мобильные устройства и консоли. Некоторые проекты будут доступны в качестве 4K HDR. Подписчики Disney+ смогут настраивать индивидуальные профили для тех, с кем делят аккаунт. Весь контент можно скачать, чтобы смотреть без подключения к интернету. Сервис также предлагает функцию родительского контроля.
Проекты, которые будут доступны на старте:
Фильмы кинематографической вселенной Marvel, включая "Капитана Марвел";
Сериал по франшизе "Звёздных войн" "Мандалорец" c Педро Паскалем в главной роли;
Игровой ремейк "Леди и бродяги";
Все сезоны "Симпсонов";
Все короткометражки Pixar;
Пять тысяч эпизодов сериалов с канала Disney Channel;
100 фильмов с канала Disney Channel;
Документалка "Мир по версии Джеффа Голдблюма"
Более 250-и часов контента канала National Geographic.
Проекты, которые добавят в течение первого года:
Все части "Звездных войн";
Новый сезон мультипликационного сериала "Звездные войны: Войны клонов";
Все полнометражные ленты Pixar;
Основанный на реальных событиях фильм "Того" с Уиллем Дефо о гонке собачьих упряжек;
Фильм "Провал Тимми", основанный на детской книжке с картинками;
Фильм "Старгерл", основанный на подростковом бестселлере.
Проекты, у которых пока нет даты выхода:
Сериал по "Звездным войнам", которые станет приквелом "Изгоя-один";
Сериал об альтернативных вселенных Marvel "Что если?";
Сериал о героях вселенной Marvel "Сокол и Зимний солдат" с Энтони Маки и Себастианом Стэном;
Сериал "ВандаВижен" с Элизабет Олсен и Полом Беттани;
Сериал "Локи" с Томом Хиддлстоном.
Источник: Tjournal