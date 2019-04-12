﻿ В Индонезии объявлена угроза цунами: люди в панике бегут с побережья, Mixnews.lv

В Индонезии объявлена угроза цунами: люди в панике бегут с побережья
У восточного побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,8. Его эпицентр, по данным Геологической службы США (USGS), находился в заливе Толо - в 102 км к северу от города Лувук, а гипоцентр - на глубине 17,5 км. Объявлялась угроза цунами, позже предупреждение отменили, сообщает Stormnews.
Подземные толчки ощущались на островах Сулавеси и Бангай. Жители прибрежных населенных пунктов эвакуировались на возвышенности. На склонах холмов и гор расположились тысячи человек. В некоторых населенных пунктах возникла паника.
Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.
#Gempa Mag:5.2, 12-Apr-19 19:12:15 WIB, Lok:1.90 LS,122.56 BT (84 km BaratDaya BANGGAIKEP-SULTENG), Kedlmn:10 Km, tdk berpotensi tsunami #BMKG pic.twitter.com/yiE3cyeHUF— BMKG (@infoBMKG) 12 апреля 2019 г.
Pray for sulawesi pic.twitter.com/nQhD78k0Rn— Enok Abunawas (@AbunawasEnok) 12 апреля 2019 г.
Gempa 6,9 SR berpusat di 85 km barat daya Banggai Sulteng. BMKG melaporkan gemppa berpotensi di Kab Morowali dengan status Waspada.— Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 12 апреля 2019 г.
Guncangan gempa dirasakan kuat di Kota Palu, Kab Luwu, Morowali dan Banggai. Sebagian warga evakuasi. pic.twitter.com/ByzNqhlOGY
Напомним, в прошлой осенью остров Сулавеси пострадал от землетрясения магнитудой 7,7 с эпицентром у его северо-западного побережья. Жертвами подземных толчков, цунами, волны которого превышали 11 м, и разжижения грунта стали более 2 тысяч человек. Свыше 10,5 тысяч жителей получили ранения. Разрушены более 65 тысяч домов.
Источник: NEWSru.com