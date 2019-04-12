﻿ В Индонезии объявлена угроза цунами: люди в панике бегут с побережья, Mixnews.lv

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У восточного побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,8. Его эпицентр, по данным Геологической службы США (USGS), находился в заливе Толо - в 102 км к северу от города Лувук, а гипоцентр - на глубине 17,5 км. Объявлялась угроза цунами, позже предупреждение отменили, сообщает Stormnews.

Подземные толчки ощущались на островах Сулавеси и Бангай. Жители прибрежных населенных пунктов эвакуировались на возвышенности. На склонах холмов и гор расположились тысячи человек. В некоторых населенных пунктах возникла паника.

Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

Gempa 6,9 SR berpusat di 85 km barat daya Banggai Sulteng. BMKG melaporkan gemppa berpotensi di Kab Morowali dengan status Waspada.



Guncangan gempa dirasakan kuat di Kota Palu, Kab Luwu, Morowali dan Banggai. Sebagian warga evakuasi. pic.twitter.com/ByzNqhlOGY — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 12 апреля 2019 г.

Напомним, в прошлой осенью остров Сулавеси пострадал от землетрясения магнитудой 7,7 с эпицентром у его северо-западного побережья. Жертвами подземных толчков, цунами, волны которого превышали 11 м, и разжижения грунта стали более 2 тысяч человек. Свыше 10,5 тысяч жителей получили ранения. Разрушены более 65 тысяч домов.

Источник: NEWSru.com