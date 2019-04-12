﻿ В Индонезии объявлена угроза цунами: люди в панике бегут с побережья, Mixnews.lv

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В Индонезии объявлена угроза цунами: люди в панике бегут с побережья

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В мире | 12 апреля 2019 года, 17:41

У восточного побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,8. Его эпицентр, по данным Геологической службы США (USGS), находился в заливе Толо - в 102 км к северу от города Лувук, а гипоцентр - на глубине 17,5 км. Объявлялась угроза цунами, позже предупреждение отменили, сообщает Stormnews.

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Подземные толчки ощущались на островах Сулавеси и Бангай. Жители прибрежных населенных пунктов эвакуировались на возвышенности. На склонах холмов и гор расположились тысячи человек. В некоторых населенных пунктах возникла паника.

Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

Напомним, в прошлой осенью остров Сулавеси пострадал от землетрясения магнитудой 7,7 с эпицентром у его северо-западного побережья. Жертвами подземных толчков, цунами, волны которого превышали 11 м, и разжижения грунта стали более 2 тысяч человек. Свыше 10,5 тысяч жителей получили ранения. Разрушены более 65 тысяч домов.

Источник: NEWSru.com

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