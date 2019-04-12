﻿ "Прекращение войны на Донбассе": Зеленский рассказал о встрече с Макроном, Mixnews.lv

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"Прекращение войны на Донбассе": Зеленский рассказал о встрече с Макроном (7)

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В мире | 12 апреля 2019 года, 21:05

Французский лидер Эммануэль Макрон принял кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Елисейском дворце, передает РИА «Новости».

Об этом заявили представители штаба Зеленского.

Зеленский заявил, что его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном прошла конструктивно. Обсуждались важнейшие вопросы для украинского общества, в частности прекращение конфликта в Донбассе.

"Была очень классная теплая атмосфера. Встреча была очень конструктивной. Я увидел перед собой действительно лидера объединенной Европы. Мы обсуждали важнейшие вопросы для украинского общества и для Украины в целом. Говорили о главном - о прекращении войны в Донбассе", – приводит слова Зеленского украинское издание "Апостроф".

Отмечается, что Зеленский покинул резиденцию Макрона спустя час после прибытия.

Источник: Газета.ру

Фото: Команда Зеленського / Facebook

Комментарии 7
Голоса в голове!!16 минут назад
..И вот Я одинокий Холостяк, с ником Patriot сижу в одиночестве и решаю СУДЬБЫ НАРОДОВ И ГОСУДАРСТВ..!!! И вот Я подумал а не отправить ли мне контингент NATO в восточную Украину ( Донбасс) , провести Разоружение формирований ополченцов ..?? Отловить Главного ....да, а кто у них главный??????? Ах да, Путин , и судить его мы будем в Риге ...покажем Миру Наш Справедливый Суд ..... Ой, Пятница сегодня , со СРЕДЫ НИЧЕГО НЕ ЖРАЛ, пойду посмотрю что у родичей в холодильнике ......!!!!
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ВВС10 минут назад
А хотелка у тебя Поцриот, не слипнется. Впрочем - можешь НАТО себе в свою хотелку ввести. Удовлетворись.
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Саня15 минут назад
так введи ))) слабо дрыщь )) латвия на мировой арене занимает предпоследнее место ))))) ты никто и звать тебя никак
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