﻿ "Прекращение войны на Донбассе": Зеленский рассказал о встрече с Макроном, Mixnews.lv

"Прекращение войны на Донбассе": Зеленский рассказал о встрече с Макроном (7)
Французский лидер Эммануэль Макрон принял кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Елисейском дворце, передает РИА «Новости».
Об этом заявили представители штаба Зеленского.
Зеленский заявил, что его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном прошла конструктивно. Обсуждались важнейшие вопросы для украинского общества, в частности прекращение конфликта в Донбассе.
"Была очень классная теплая атмосфера. Встреча была очень конструктивной. Я увидел перед собой действительно лидера объединенной Европы. Мы обсуждали важнейшие вопросы для украинского общества и для Украины в целом. Говорили о главном - о прекращении войны в Донбассе", – приводит слова Зеленского украинское издание "Апостроф".
Отмечается, что Зеленский покинул резиденцию Макрона спустя час после прибытия.
Источник: Газета.ру
Фото: Команда Зеленського / Facebook