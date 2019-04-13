﻿ Мужчина в инвалидном кресле поджег себя перед Белым домом, Mixnews.lv

Мужчина в инвалидном кресле поджег себя перед Белым домом (3)

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В мире | 13 апреля 2019 года, 13:50

Мужчина на электрическом инвалидном кресле поджег на себе куртку перед Белым домом. Об этом говорится в сообщении в Twitter Секретной службы США.

Позднее в ведомстве добавили, что мужчину госпитализировали с повреждениями, не представляющими опасности для жизни.

"Офицеры дивизии сразу же отреагировали, потушили огонь и оказали первую помощь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел на Пенсильвания-авеню, которая проходит прямо перед Белым домом. Мотивы поступка мужчины в Секретной службе не уточнили.

Источник: ГАЗЕТА.RU

Комментарии 3
!2 часа назад
кровавый фашингтонский режим ,народ протестует против произвола!
2
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Леший34 минуты назад
Саня , нет он испугался ,
что встретит тебя урода - дебильного .
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Саня2 часа назад
Наверное, ему сообщили о скорой депортации на родину в срашку и он узнал размер пособия по инвалидности?
9
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