﻿ Мужчина в инвалидном кресле поджег себя перед Белым домом, Mixnews.lv

Мужчина в инвалидном кресле поджег себя перед Белым домом (3)
В мире | 13 апреля 2019 года, 13:50
Мужчина на электрическом инвалидном кресле поджег на себе куртку перед Белым домом. Об этом говорится в сообщении в Twitter Секретной службы США.
Позднее в ведомстве добавили, что мужчину госпитализировали с повреждениями, не представляющими опасности для жизни.
"Офицеры дивизии сразу же отреагировали, потушили огонь и оказали первую помощь", — говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел на Пенсильвания-авеню, которая проходит прямо перед Белым домом. Мотивы поступка мужчины в Секретной службе не уточнили.
Источник: ГАЗЕТА.RU
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