﻿ Мужчина в инвалидном кресле поджег себя перед Белым домом, Mixnews.lv

В мире |

Мужчина на электрическом инвалидном кресле поджег на себе куртку перед Белым домом. Об этом говорится в сообщении в Twitter Секретной службы США.

Позднее в ведомстве добавили, что мужчину госпитализировали с повреждениями, не представляющими опасности для жизни.

"Офицеры дивизии сразу же отреагировали, потушили огонь и оказали первую помощь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел на Пенсильвания-авеню, которая проходит прямо перед Белым домом. Мотивы поступка мужчины в Секретной службе не уточнили.

Источник: ГАЗЕТА.RU