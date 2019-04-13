﻿ Джулиан Ассанж в тюрьме для особо опасных преступников, Mixnews.lv

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Джулиан Ассанж в тюрьме для особо опасных преступников (25)

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В мире | 13 апреля 2019 года, 11:38

Арестованный в Лондоне основатель Wikileaks Джулиан Ассанж направлен в тюрьму Белмарш, оборудованную для содержания особо опасных преступников. Об этом сообщают сразу несколько информагентств со ссылкой на свои источники. В заключении австралиец ожидает приговора по делу о воспрепятствовании правосудию, а также решения по запросу на его экстрадицию в США. Защита настаивает, что выдавать Ассанжа нельзя.

"Были решения британских судов, в которых проявлялась особая осторожность в отношении запросов Соединенных Штатов, в частности, потому что США имеют привычку добиваться экстрадиции людей, а затем предъявлять им новые обвинения", - сообщил адвокат Джулиана Ассанжа Грег Барнс.

Адвокаты говорят, что Ассанжа преследуют из-за публикации на портале Wikileaks американских дипломатических документов, и называют это "опасным прецедентом" для журналистов, которые пишут о США.

За делом австралийца следит Верховного комиссара ООН по правам человека, сообщила его официальный представитель Равина Шамдасани.

"Мы следим за этим делом. Мы ожидаем, что компетентные органы позаботятся о том, чтобы дело г-на Ассанжа было рассмотрено с учетом его прав на соблюдение законности и на справедливый суд, в том числе по вопросу об экстрадиции", - отметила она.

Джулиан Ассанж был задержан в четверг в лондонском посольстве Эквадора, куда он бежал в 2012 г. от экстрадиции в Швецию по делу об изнасиловании. В поддержку основателя Wikileaks развернута широкая кампания, в том числе, в Германии и Франции, с призывом предоставить ему убежище.

Источник: Euronews

Фото: flickr.com/Nga Tran

Комментарии 25
ВВС3 часа назад
Что его ждет теперь? Десятилетия в тюрьмах? Смертная казнь в одном из Штатов всемирного светоча демократии? Он был готов ко всему... Сегодня всемирное лицемерие победило. сегодня еще раз "демократия" показала свой отвратительный звериный бесчеловечный оскал. Маски сброшены. Если кто то всё еще сомневается, то он либо больной на голову либо...
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нина3 часа назад
Зато благодаря ему весь мир узнал какую "демократию" США устанавливают,убивая ни в чём не повинных людей,свергая и устанавливая в других странах своих марионеток !!!
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Рижанин2 часа назад
Если бы не Ассанж, мир до сих пор не знал бы что прослушивали Меркель и что в Америке Демократическая Партия предала электорат Берни Сандерса и работала на Хиллари Клинтон.
В результате освещения этой информации с помощью Викиликс и разразившегося скандала, сменилось руководство Демократической Партии, а тогда кандидат Трамп получил много новых избирателей, разочаровавшихся в Демократах.

По разному можно относится к Ассанжу, но невозможно отрицать, что все его публикации оказались правдивыми - и его Викиликс оказалось самым честным информационным источником - в отличие от других новостных источников, которые справедливо называют FAKE NEWS. Сам Трамп их так называет.
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