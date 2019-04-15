﻿ Правители-долгожители: названы рекорды политического долголетия, Mixnews.lv

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Президент Судана Омар аль-Башир, правивший страной с 1993 г., был отстранен от власти военными заговорщиками неделю спустя после того, как алжирские военные свергли президента Бутефлику, находившегося у власти с 1999 г.

Африка славится главами государств, ставящими рекорд по длительности пребывания у власти. Абсолютным рекордсменом остается президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема. Он захватил власть ещё в 1979 г., свергнув своего дядю. Наследником президента считается его сын Теодорин, занимающий пост вице-президента.

Президент Камеруна Поль Бийя находится у власти с 1982 г. В октябре прошлого года он был переизбран на восьмой президентский срок.

Ещё один ветеран африканской политики – Дени Сассу-Нгессо, президент республики Конго с 1979 по 1992 гг., а затем с 1997 до настоящего времени. Его нынешний президентский срок закончится в 2021 г.

Наконец, президент Уганды Йовери Мусевени находится у власти 33 года. В 1986 г. он одержал верх в пятилетней гражданской войне. С 1996 г. он побеждает на всех проводящихся в стране выборах.

В постсоветских странах дольше всех у власти остаётся президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, впервые избравшийся на эту должность в июле 1994 г. В ноябре того же года на должность президента Таджикистана был избран Эмомали Рахмонов.

До недавнего времени старейшим главой государства на постсоветском пространстве был президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. 20 марта этого года он объявил отставке, сохранив за собой пост главы Совета безопасности страны и председателя правящей партии "Нур Отан".

Источник: Euronews