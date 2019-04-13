﻿ Экс-жена Джонни Деппа рассказала о его превращении в "монстра", Mixnews.lv

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Актриса Эмбер Херд заявила, что ее бывший муж известный американский актер Джонни Депп иногда превращался в "чудовище". Об этом сообщает MyJoyOnline.

Она отметила, что он менялся, когда находился в состоянии алкогольного опьянения. По ее словам, Депп мог быть очень жестоким. Актриса призналась, что бывший муж душил ее, бил ногами и руками, а также таскал за волосы.

"Всякий раз, когда он употреблял, я переживала за нас обоих. Он превращался в совершенно другого человека, часто бредящего и жестокого", — уточнила Херд.

Также актриса добавила, что Депп был ревнивым и устраивал скандалы.

Ранее Депп заявил, что его бывшая жена врет, когда говорит, что во время одной из ссор в 2016 году Депп сам порезался и написал своей кровью на стене имя Билли Боба Торнтона, в романе с которым подозревал ее.

Источник: ГАЗЕТА.RU

Фото: Flickr/Портал World's Fashion