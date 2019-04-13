﻿ Легендарный кот: что стало с питомцем Джулиана Ассанжа?, Mixnews.lv

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Кот Джулиана Ассанжа прожил в посольстве Эквадора в Лондоне всего два года, но за это время стал настоящей знаменитостью. Он завел аккаунты в соцсетях и был любимцем не только основателя WikiLeaks, но и многочисленных фотографов, которые дежурили у здания дипмиссии. Он появлялся перед ними регулярно, а потом вдруг исчез из поля зрения - на несколько месяцев раньше, чем был арестован его хозяин.

11 апреля, когда основатель сайта WikiLeaks был арестован в Лондоне по запросу американских властей, многие озаботились судьбой его питомца.

"Все звонят нам и спрашивают про кота [...] это какая-то одержимость", - сказали Би-би-си в пресс-службе эквадорского посольства.

"Когда узнал об аресте, сразу подумал: что с котом?" - пишет одна из пользовательниц Twitter.

Интерес среди интернет-пользователей был огромным, казалось, что судьба кота им интересна даже больше, чем сам Джулиан Ассанж.

Что за кот?

Десятинедельный котенок въехал в посольство Эквадора 9 мая 2016 года.

Пресса писала, что он был подарком от детей основателя WikiLeaks, которые хотели разбавить одиночество отца. Позже журнал New Yorker со ссылкой на знакомого Ассанжа написал, что эта версия не соответствует действительности, а откуда взялся кот - неизвестно.

"Джулиан смотрел на кота где-то полчаса, пытаясь найти ему применение, а потом решил: "Да скажем, что он от моих детей", - рассказывал анонимный знакомый Ассанжа.

Так или иначе, котенок сразу завел себе аккаунт в Twitter под ником @EmbassyCat ("посольский кот"). Позже журналисты узнали, что Ассанж назвал кота Джеймсом, однако New Yorker написал, что постоянного имени у него вообще нет, и время от времени оно меняется.

Кот стал знаменитостью и постоянным объектом внимания дежуривших у посольства фоторепортеров, в основном - благодаря своим галстукам.

Джеймс попадал в объективы камер каждый раз, когда журналисты собирались у входа в эквадорское посольство.

Когда Ассанж говорил о важных вещах, например, комментировал решение закрыть дело об изнасиловании, по которому он проходил обвиняемым в Швеции, Джеймс в красно-белом галстуке выглядывал из окна посольства. Тогда Джеймс удостоился отдельной новости в ведущих лондонских журналах: "Джулиан Ассанж надел на кота галстук в красную полоску", - писал журнал TimeOut.

С того дня кот регулярно развлекал дежуривших у посольства журналистов и зевак, появляясь в его окнах. В дни важных заявлений Ассанж надевал на него галстуки - в день, когда британский суд отказался прекратить дело в отношении Ассанжа, Джеймс надел радужный галстук, а потом - сине-белый.

Неплохо шли дела у кота в соцсетях. Сегодня у него около 5,5 тысяч подписчиков в Instagram и 32 тысячи в Twitter. Количество аккаунтов-имитаторов исчисляется десятками.

"Una ilusión

una sombra

una ficción

y el mayor bien es pequeño

que toda la vida es sueño

y los sueños, sueños son." pic.twitter.com/nBYuLXKihK — Embassy Cat (@EmbassyCat) 27 мая 2016 г.

Джеймс фотографировался с приходившими к Ассанжу знаменитостями, недоверчиво смотрел на припаркованные у посольства полицейские автомобили и нападал на телевизор, когда показывали дебаты Хиллари Клинтон и Дональда Трампа (для этого Ассанж специально поддразнивал его веточкой).

Конфликт с хозяевами

Пока положение Ассанжа не менялось, Джеймс процветал. В магазине WikiLeaks даже появились майки с его фотографией.

Однако в октябре прошлого года в посольстве, видимо, устали от Джеймса. Кроме того, Эквадор беспокоило, что Ассанж комментировал мировую политику, по сути, укрываясь на его территории.

В апреле 2019 года это стало одной из причин выселения Ассанжа из посольства. Президент Эквадора Ленин Морен, в частности, упрекнул Ассанжа в том, что тот продолжает вмешиваться во внутренние дела других государств и распространять конфиденциальные документы. В октябре 2018 года посольство ввело ряд правил внутреннего распорядка, за нарушение которых Ассанжу грозились отключить интернет. Джеймс стал поводом для ограничения свободы основателя WikiLeaks: Ассанжа обязали убирать за ним и вообще лучше поддерживать порядок, а заодно еще раз призвали ограничить политическую активность в интернете.

"В том же документе [...] Эквадор пригрозил отдать кота в приют. Ассанж возмутился и попросил адвокатов отвезти кота в безопасное место. Они снова встретятся на свободе", - комментировала ситуацию адвокат Ассанжа Ханна Йоханссон в Twitter.

Где кот?

На этом следы кота теряются.

В посольстве Эквадора Би-би-си сказали, что кота забрали "люди, связанные с Ассанжем". По данным агентства РИА Новости, это произошло в сентябре прошлого года, однако новые правила проживания Ассанжа в посольстве ввели в октябре, и в них идет речь о живущем там коте.

Вернее всего будет полагать, что кот покинул посольство вскоре после того, как эти правила были введены 30 октября. К концу ноября Ханна Йоханссон сообщает о передаче кота как о свершившемся факте - то есть для того чтобы выселить Джеймса из посольства, понадобилось меньше месяца.

Судя по всему, кот не был отправлен в приют.

В Лондонском филиале Королевского общества защиты животных от жестокого обращения, которое управляет приютами в Британии, не смогли предоставить Би-би-си справку о поступивших в этот период в приюты центрального Лондона котах, сославшись на их огромное количество.

Однако сам Ассанж не хотел отдавать Джеймса в приют, и сложно представить, что он все-таки на это решился, еще и передав его через адвокатов.

Адвокаты Ассанжа Дженнифер Робинсон и Барри Поллак не ответили на запросы Би-би-си.

Еще одна версия, которую тиражируют западные СМИ, - о том, что кота передали родственнику Ассанжа. Однако о родственниках и семье основателя WikiLeaks известно мало.

Вероятнее всего, если адвокаты не прояснят судьбу кота, мы так и не узнаем, что именно с ним произошло и в чьих руках он находится теперь.

Источник: BBC Русская служба