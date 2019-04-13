﻿ Котенок выжил после получасовой стирки в машинке, Mixnews.lv

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В Австралии шестимесячный котенок по кличке Поппи выжил после получасовой стирки в машинке. Об этом сообщает ABC News.

Как отмечается, хозяйка питомца не заметила, как котенок уснул в корзинке для вещей и закинула его случайно в стиральную машинку. Однако спустя время женщина заметила пропажу Поппи. Хозяйка обнаружила котенка внутри стиральной машины лишь через полчаса, как раз перед включением функции отжима.

Уточняется, что Поппи доставили в ветеринарную клинику. Врачи диагностировали у питомца травму головы и ушиб глаза, а также пониженную температуру и наличие воды в легких. Но спустя три недели котенок полностью поправился.

Источник: ГАЗЕТА.RU