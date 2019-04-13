﻿ Котенок выжил после получасовой стирки в машинке, Mixnews.lv

Котенок выжил после получасовой стирки в машинке (1)
В мире | 13 апреля 2019 года, 14:59
В Австралии шестимесячный котенок по кличке Поппи выжил после получасовой стирки в машинке. Об этом сообщает ABC News.
Как отмечается, хозяйка питомца не заметила, как котенок уснул в корзинке для вещей и закинула его случайно в стиральную машинку. Однако спустя время женщина заметила пропажу Поппи. Хозяйка обнаружила котенка внутри стиральной машины лишь через полчаса, как раз перед включением функции отжима.
Уточняется, что Поппи доставили в ветеринарную клинику. Врачи диагностировали у питомца травму головы и ушиб глаза, а также пониженную температуру и наличие воды в легких. Но спустя три недели котенок полностью поправился.
Источник: ГАЗЕТА.RU
Хозяйка совсем долбанутая на всю голову. Ладно, не заметила, как котёнок залез в стиралку. Но ЗАКИНУЛА ЕГО СЛУЧАЙНО!!!???