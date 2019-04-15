﻿ 55-летняя певица Азиза выходит замуж и намерена усыновить ребенка, Mixnews.lv

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Певица Азиза выходит замуж за композитора, который сделал ей предложение много лет назад.

Избранником эстрадной звезды стал ее старый друг Олег Бескровный. "Я знаю его 30 лет… Когда-то Олег Бескровный предложил мне песню, он композитор. Стал за мной ухаживать, но замуж я тогда за него не вышла, хотя предложение он сделал много лет назад", — рассказала певица в эфире телеканала "Россия-1".

По словам 55-летней артистки, их пути с Бескровным часто пересекались, хотя и жили они своей жизнью. Олег всегда соглашался лететь с Азизой в любую страну, был с нею после ее многочисленных операций. Певица чувствовала себя спокойно и комфортно рядом с ним, зная, что он любит ее все эти годы.

Азиза рассказала, что под Новый год поехала с Бескровным в Ялту. Под бой курантов он сделал ей предложение. Она не удивилась и ответила согласием.

Переживающая из-за бесплодия Азиза говорит, что намерена усыновить ребенка. Олег не против.

Ранее фанаты звезды думали, что она тайно вышла замуж за бизнесмена Бродолина. Однако они давно расстались. По словам певицы, одной из причин было возможное усыновление.

Азиза также рассказала, что в прошлом году Илья Резник с женой венчались в Крыму и она поймала букет невесты. Артистка хочет пышную свадьбу, сейчас она выбирает наряд невесты.

Источник: Рамблер

Фото: Persona Stars