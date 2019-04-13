﻿ Игрок в крикет изнасиловал спящую девушку ради победы в секс-пари, Mixnews.lv

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Австралийский игрок в крикет Алекс Хепберн признан виновным в изнасиловании спящей женщины. Заседание состоялось в Вустерском королевском суде в Англии, сообщает ВВС.

Пострадавшая находилась в одной квартире с Хепберном и его партнером по команде "Вустершир" Джо Кларком 1 апреля 2017 года. Девушка занялась сексом с Кларком, после чего крепко заснула.

Австралиец воспользовался глубоким сном спящей девушки, так как хотел победить в секс-соревновании, устроенном его одноклубниками в группе WhatsApp.

Проснувшись, девушка осознала, что сексом с ней занимается Хепберн. После этого она вызвала полицию. Слушание, на котором будет вынесено наказание 23-летнему спортсмену, состоится 30 апреля в суде города Херефорд.

Источник: Newsru.com