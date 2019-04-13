﻿ Самый большой в мире самолет совершил первый полет, Mixnews.lv

Самый большой в мире самолет совершил первый полет (1)
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Воздушное судно поднялось в небо с аэродрома неподалеку от Лос-Анджелеса.
WOW. First flight of the worlds largest airplane. History is made. @Stratolaunch @NASASpaceflight #stratolaunch pic.twitter.com/e7x0omxvVc— Jack Beyer (@thejackbeyer) 13 апреля 2019 г.
Астрофизик НАСА Томас Цурбухен назвал это историческим событием для команды разработчиков.
"Речь идет о том, чтобы отправить его на край космоса и за его пределы", — написал он.
Low approach! #stratolaunch @Stratolaunch @NASASpaceflight pic.twitter.com/HxeUmuxsGX— Jack Beyer (@thejackbeyer) 13 апреля 2019 г.
Stratolaunch Systems — американская аэрокосмическая компания, созданная для разработки авиационно-космической системы для доставки грузов в космос. Размах крыльев самого большого самолета составляет 117 метров, он оснащен шестью двигателями Boeing 747. Компания планирует, что воздушное судно запустит первый спутник в 2020 году.
Источник: РИА Новости
Фото: facebook.com/Stratolaunch