﻿ Самый большой в мире самолет совершил первый полет, Mixnews.lv

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.

Воздушное судно поднялось в небо с аэродрома неподалеку от Лос-Анджелеса.

WOW. First flight of the worlds largest airplane. History is made. @Stratolaunch @NASASpaceflight #stratolaunch pic.twitter.com/e7x0omxvVc