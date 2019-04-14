﻿ Умер автор системы рукопашного боя Кадочников, Mixnews.lv

Умер автор системы рукопашного боя Кадочников (1)
В мире | 14 апреля 2019 года, 10:03
Умер автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников. Об этом в своем Facebook сообщил его коллега Александр Церюта.
Уточняется, что он ушел из жизни 13 апреля в возрасте 83 лет.
Кадочников являлся автором книг и учебных фильмов, посвященных рукопашному бою. Его системой, в основе которой лежат физика, психология и анатомия, интересовалось Министерство обороны СССР.
Он был награжден Орденом Почета.
Источник: Лента.ру
Фото: страница Александра Церюты в Facebook
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