﻿ Умер автор системы рукопашного боя Кадочников, Mixnews.lv

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Умер автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников. Об этом в своем Facebook сообщил его коллега Александр Церюта.

Уточняется, что он ушел из жизни 13 апреля в возрасте 83 лет.

Кадочников являлся автором книг и учебных фильмов, посвященных рукопашному бою. Его системой, в основе которой лежат физика, психология и анатомия, интересовалось Министерство обороны СССР.

Он был награжден Орденом Почета.

Источник: Лента.ру

Фото: страница Александра Церюты в Facebook