﻿ Цукерберга хотят убрать с поста главы правления Facebook, Mixnews.lv

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Часть акционеров Facebook потребовала, чтобы основатель соцсети Марк Цукерберг ушел с поста председателя правления компании. Обращение акционеров опубликовано на сайте Комиссии по ценным бумагам США, пишет портал "Медуза".

По мнению подавших заявление, тот факт, что Цукерберг владеет около 60% голосующих акций, дает ему возможность единолично управлять компанией.

Именно из-за этого, говорится в обращении, Faceboook и оказался замешан в таком количестве скандалов, включая, утечку личных данных пользователей, вмешательство России в выборы в США и распространение фейковых новостей.

Вопрос о назначении независимого главы правления группа акционеров предлагает обсудить на очередном годовом собрании, назначенном на 30 мая.

Фото: flickr.com/Tekno Pusula