﻿ Пiдманула, пiдвела: Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко, Mixnews.lv

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Пiдманула, пiдвела: Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко (11)

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В мире | 14 апреля 2019 года, 17:59

Сегодня, на стадионе "Олимпийский" в Киеве должны были состояться дебаты кандидатов на пост президента Украины: Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Однако, Зеленский на дебаты не пришел, сообщает РИА Новости.

Как известно, Зеленский сам предложил провести дебаты на стадионе. Однако, датой встречи предложил 19 апреля, а не 14. Порошенко же 19 апреля проводит дебаты в эфире телеканала "Общественное телевидение".

Порошенко заявил, что поведение Зеленского — это неуважение к украинскому народу. Он сказал, что готов провести дебаты и завтра, и послезавтра, но 19 апреля придет, только если мероприятие не будет совпадать по времени с дебатами в телеэфире.

Под конец мероприятия Порошенко поблагодарил всех пришедших и, вместе с группой Kozak System спел фрагмент украинской народной песни "Ти ж мене пiдманула".

Напомним, что второй тур выборов президента Украины состоится уже в следующее воскресенье, 21 апреля.

Фото: flickr.com/atlanticcouncil

Комментарии 11
Патриот1 час назад
Сено к козлу не ходит. Сказанно было девятнадцатого, значит девятнадцатого!
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Макс1 час назад
Порошенко - реальный дебил !
Изначально так и договаривались на 19-е, но вдруг Порох начал на каждом углу кричать, что он приглашает ЗЕ именно 14-го.
Сколько он в эфире не тусовался, его ведущие программ всегда поправляли и спрашивали о 19-м, а он как заевшая пластинка - 14-го !
Не далее как в пятницу в программе "Право на владу" при прямом телефонном разговоре в эфире с Зеленским, Порох опять начал поясничать и перекрикивать ЗЕ насчет 14-го. В свою очередь ЗЕ ему говорит, что мы ведь договорились на 19-е, а этот клоун-Порох далдычит о своем !

Дебил ей богу :)
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ВВС1 час назад
Конечно.., дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе – явно идея Коломойского. Он решил навариться еще и на билетах. Позтому алкаш с клоуном должны "дебатировать" 19 апреля. Занимайте места у телевизоров - будем смотреть "95 квартал".
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