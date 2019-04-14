﻿ Пiдманула, пiдвела: Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко, Mixnews.lv

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Сегодня, на стадионе "Олимпийский" в Киеве должны были состояться дебаты кандидатов на пост президента Украины: Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Однако, Зеленский на дебаты не пришел, сообщает РИА Новости.

Как известно, Зеленский сам предложил провести дебаты на стадионе. Однако, датой встречи предложил 19 апреля, а не 14. Порошенко же 19 апреля проводит дебаты в эфире телеканала "Общественное телевидение".

Порошенко заявил, что поведение Зеленского — это неуважение к украинскому народу. Он сказал, что готов провести дебаты и завтра, и послезавтра, но 19 апреля придет, только если мероприятие не будет совпадать по времени с дебатами в телеэфире.

Под конец мероприятия Порошенко поблагодарил всех пришедших и, вместе с группой Kozak System спел фрагмент украинской народной песни "Ти ж мене пiдманула".

Напомним, что второй тур выборов президента Украины состоится уже в следующее воскресенье, 21 апреля.

Фото: flickr.com/atlanticcouncil