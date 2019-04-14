﻿ Пiдманула, пiдвела: Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко, Mixnews.lv

Пiдманула, пiдвела: Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко (11)
Сегодня, на стадионе "Олимпийский" в Киеве должны были состояться дебаты кандидатов на пост президента Украины: Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Однако, Зеленский на дебаты не пришел, сообщает РИА Новости.
Как известно, Зеленский сам предложил провести дебаты на стадионе. Однако, датой встречи предложил 19 апреля, а не 14. Порошенко же 19 апреля проводит дебаты в эфире телеканала "Общественное телевидение".
Порошенко заявил, что поведение Зеленского — это неуважение к украинскому народу. Он сказал, что готов провести дебаты и завтра, и послезавтра, но 19 апреля придет, только если мероприятие не будет совпадать по времени с дебатами в телеэфире.
Под конец мероприятия Порошенко поблагодарил всех пришедших и, вместе с группой Kozak System спел фрагмент украинской народной песни "Ти ж мене пiдманула".
Напомним, что второй тур выборов президента Украины состоится уже в следующее воскресенье, 21 апреля.
Фото: flickr.com/atlanticcouncil
Изначально так и договаривались на 19-е, но вдруг Порох начал на каждом углу кричать, что он приглашает ЗЕ именно 14-го.
Сколько он в эфире не тусовался, его ведущие программ всегда поправляли и спрашивали о 19-м, а он как заевшая пластинка - 14-го !
Не далее как в пятницу в программе "Право на владу" при прямом телефонном разговоре в эфире с Зеленским, Порох опять начал поясничать и перекрикивать ЗЕ насчет 14-го. В свою очередь ЗЕ ему говорит, что мы ведь договорились на 19-е, а этот клоун-Порох далдычит о своем !
Дебил ей богу :)