﻿ В Франкфурте взорвалась бомба времен Второй мировой войны, Mixnews.lv

В Франкфурте взорвалась бомба времен Второй мировой войны (12)
В мире | 14 апреля 2019 года, 19:48
Америкаснкая бомба времен Второй мировой была сдетонирована в реке, в Фарнкфурте, сообщает BBC.
Взрывное устройство весом в 250 килограмм было обнаружено еще во вторник, но эксперты приступили к работе только сегодня утром.
Около 600 человек было эвакуировано из близлежащих районов, а после взрыва дайверы проверили, насколько безопасны оставшиеся детали.
Фото: twitter.com/MartinMarinov1
Взорвалась - это когда сама взорвалась.
Но так провокационнее заголовок.
В духе дешёвых журналистов.