﻿ В Франкфурте взорвалась бомба времен Второй мировой войны, Mixnews.lv

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Америкаснкая бомба времен Второй мировой была сдетонирована в реке, в Фарнкфурте, сообщает BBC.

Взрывное устройство весом в 250 килограмм было обнаружено еще во вторник, но эксперты приступили к работе только сегодня утром.

Около 600 человек было эвакуировано из близлежащих районов, а после взрыва дайверы проверили, насколько безопасны оставшиеся детали.

Фото: twitter.com/MartinMarinov1