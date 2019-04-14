﻿ В Франкфурте взорвалась бомба времен Второй мировой войны, Mixnews.lv

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В Франкфурте взорвалась бомба времен Второй мировой войны (12)

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В мире | 14 апреля 2019 года, 19:48

Америкаснкая бомба времен Второй мировой была сдетонирована в реке, в Фарнкфурте, сообщает BBC.

Взрывное устройство весом в 250 килограмм было обнаружено еще во вторник, но эксперты приступили к работе только сегодня утром.

Около 600 человек было эвакуировано из близлежащих районов, а после взрыва дайверы проверили, насколько безопасны оставшиеся детали.

Фото: twitter.com/MartinMarinov1

Комментарии 12
Патриот4 часа назад
Лучше бы в овальном кабинете под Белым домом рванула!
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solarus3 часа назад
Взорвали- значит взорвали.
Взорвалась - это когда сама взорвалась.
Но так провокационнее заголовок.
В духе дешёвых журналистов.
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Патриот3 часа назад
Бус ир картиба на твоей бабе а тебе разрешу мух и комаров отгонять веером.
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