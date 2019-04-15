﻿ Моряков британской атомной подлодки поймали с кокаином, Mixnews.lv

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Семеро моряков с британской атомной подводной лодки HMS Talent перед отплытием были отстранены из-за употребления кокаина. Об этом информирует Daily Mail.

По информации издания, после прибытия подводной лодки на морскую базу в Девонпорт, где её экипаж должен был подготовиться к "секретной" миссии в Заполярье, часть моряков сходила на вечеринку, после которой провалила тест на наркотики, являющийся обязательным.

После подтверждения результатов подводники были переданы военной полиции, а отплытие HMS Talent было отложено. Причина не называется, но, как пишет издание, для выхода в море на атомной подводной лодке требуется полноценный экипаж.

Источник: L!FE

Фото: pixabay.com