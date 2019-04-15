﻿ Моряков британской атомной подлодки поймали с кокаином, Mixnews.lv

Моряков британской атомной подлодки поймали с кокаином (2)
В мире | 15 апреля 2019 года, 09:06
Семеро моряков с британской атомной подводной лодки HMS Talent перед отплытием были отстранены из-за употребления кокаина. Об этом информирует Daily Mail.
По информации издания, после прибытия подводной лодки на морскую базу в Девонпорт, где её экипаж должен был подготовиться к "секретной" миссии в Заполярье, часть моряков сходила на вечеринку, после которой провалила тест на наркотики, являющийся обязательным.
После подтверждения результатов подводники были переданы военной полиции, а отплытие HMS Talent было отложено. Причина не называется, но, как пишет издание, для выхода в море на атомной подводной лодке требуется полноценный экипаж.
Источник: L!FE
Фото: pixabay.com
Во, блин, дают защитнички херовы. Так забздели Заполярья, что ушатались кокаином и лодка не вышла на задание. Может - это для них, как "!00 грамм наркомовских"..? ...А может - очередной русский "новичёк", который им в коктейль лично Путин подсыпал..??
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