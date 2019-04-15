﻿ Умерла шведская актриса из фильмов Ингмара Бергмана, Mixnews.lv

Умерла шведская актриса из фильмов Ингмара Бергмана
В мире | 15 апреля 2019 года, 12:19
Шведская актриса Биби Андерссон скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщает издание Goteborgs-Posten.
Смерть актрисы подтвердили ее семья, а также подруга, режиссер Кристина Улофсон.
Причина смерти пока не не называется.
Биби Андрессон стала известной после участия в фильмах шведского режиссера Ингмара Бергмана. Она снялась в 11 его лентах, среди которых «Седьмая печать», «Земляничная поляна», «Лицо», «Персона».
В 1958 году Андерссон стала обладательницей приза Каннского фестиваля за лучшую женскую роль в фильме Бергмана «У истоков жизни».
Источник: ПОЛИТ.РУ
Фото: Flickr/Bergmanorama 1964-68